جيسوس: غير راضٍ عن النتيجة أمام السد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - علق جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، على تعادل فريقه أمام السد القطري، بهدف لمثله، مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال جيسوس: “كانت مواجهة قوية أمام فريق مميز يضم لاعبين على مستوى جيد، وارتقت المباراة لمستوى المباريات الكبيرة بالبطولة القارية، ولكن في المحصلة النهائية لا نعتبر النتيجة مرضية بالنسبة لنا”.

وعن أداء التحكيم، أوضح: “القرارات التحكيمية لم يكن لها تأثير واضح في نتيجة اللقاء، وأعتقد أن الحكم واجه صعوبات كبيرة في إدارة مجريات الأمور بصورة مثالية ولكن في العموم لم تتأثر نتيجة المباراة بالجانب التحكيمي”.

وأتم: “ضغط المباريات هو المتسبب في إرهاق اللاعبين بالتأكيد، لكننا لن نبحث عن الأعذار، وراضٍ عما قدمه اللاعبون ضد السد، وما زال وضعنا جيد على جدول الترتيب”.

وفقد الهلال السعودي صدارة الترتيب بعد التعادل، حيث أصبح رصيده 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر، الأهلي السعودي.