نشكركم على متابعتكم خبر هانزي فليك يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة ستاد بريست على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، تشكيلة فريقه لمواجهة ستاد بريست، مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
وتنطلق صافرة اللقاء عند الساعة 00:00 بتوقيت أبو ظبي، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
ويدخل النادي الكتالوني اللقاء وسط العديد من الغيابات لعل أبرزها غياب لامين يامال بسبب إصابة بالكاحل.
وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:
حارس المرمى: إيناكي بينيا.
خط الدفاع: جيرارد مارتن، إينيجو مارتينيز، باو كوبارسي، كوندي.
خط الوسط: كاسادو، بيدري، فيرمين لوبيز.
خط الهجوم: رافينيا، أولمو، ليفاندوفسكي.