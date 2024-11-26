هانزي فليك يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة ستاد بريست

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، تشكيلة فريقه لمواجهة ستاد بريست، مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة اللقاء عند الساعة 00:00 بتوقيت أبو ظبي، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل النادي الكتالوني اللقاء وسط العديد من الغيابات لعل أبرزها غياب لامين يامال بسبب إصابة بالكاحل.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حارس المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: جيرارد مارتن، إينيجو مارتينيز، باو كوبارسي، كوندي.

خط الوسط: كاسادو، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: رافينيا، أولمو، ليفاندوفسكي.