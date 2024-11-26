إيرلينج هالاند.. 50 مساهمة تهديفية في 44 مباراة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:54 مساءً - بات النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، أسرع لاعب يساهم في 50 هدفاً في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، متفوقاً على الهولندي المعتزل فان نيستلروي بفارق مباراة واحدة.

فقد سجل هالاند هدف فريقه الأول في مرمى فينورد روتردام الهولندي في المباراة الجارية الآن لحساب الجولة الخامسة.

وذكرت شبكة (أوبتا) للإحصائيات أن هالاند أصبح أسرع لاعب يشارك في 50 هدفاً على مدار تاريخ دوري الأبطال، حيث وصل إلى 45 هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة في 44 مباراة شارك بها مع فرق ريد بول سالزبورغ وبوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي، ليكسر الرقم المسجل باسم الهولندي فاننيستلروي والذي سجل 50 مساهمة تهديفية في 45 مباراة.