جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي شمال قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:32 مساءً - أعلن جيش الاحتلال، عن مقتل جندي شمال قطاع غزة، مع تصاعد الاشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

والخميس الماضي، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة تسبار في معارك شمال قطاع غزة.

وبحسب"روسيا اليوم"، ترتفع بذلك حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 804 عسكريين.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن 29 جنديا قتلوا منذ بدء العملية العسكرية الأخيرة في جباليا شمالي قطاع غزة.

وعلى صعيد آخر، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرة أخرى على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وضد وزير الدفاع السابق يوآف غالانت في خطاب موجه إلى الإسرائيليين.

وقال نتنياهو، "لن يمنعني أي قرار شائن ضد إسرائيل من الاستمرار في الدفاع عن بلدنا بأي شكل من الأشكال".