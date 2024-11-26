بعد الأربعين: 10 عادات صحية خاطئة تهدد صحتك.. تخلص منها الآن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

تعتبر فترة الأربعينات مرحلة انتقالية مهمة في حياة الإنسان، حيث تبدأ بعض التغيرات الفسيولوجية بالظهور. وللحفاظ على صحة جيدة وطاقة عالية في هذه المرحلة، يجب علينا تجنب بعض العادات الخاطئة التي قد تؤثر سلباً على صحتنا. في هذا المقال، سنتناول 10 عادات شائعة يجب التوقف عنها بعد سن الأربعين، وكيف يمكن استبدالها بعادات صحية أفضل.

إهمال التغذية الصحية: مع تقدم العمر، تبطئ عملية الأيض، مما يجعل من السهل اكتساب الوزن الزائد. لذلك، يجب التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن، والحد من السكريات والدهون المشبعة.

قلة النشاط البدني: ممارسة الرياضة بانتظام أمر حيوي للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وتعزيز قوة العضلات والعظام، وتحسين المزاج.

قلة النوم: النوم الكافي يساعد على تجديد الخلايا وإصلاح الأنسجة، وتحسين الذاكرة والتركيز.

الإجهاد المستمر: الإجهاد المزمن يضع ضغطًا كبيرًا على الجسم، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والاكتئاب.

التدخين: التدخين يضر بكل أعضاء الجسم، ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الإفراط في تناول الكحول: شرب الكحول بكميات كبيرة يضر بالكبد والقلب، ويضعف الجهاز المناعي.

إهمال الفحوصات الطبية الدورية: الفحوصات الطبية المنتظمة تساعد على اكتشاف الأمراض في مراحلها المبكرة، مما يسهل علاجها.

الجلسة لفترات طويلة: الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري.

عدم إدارة الوقت بشكل فعال: الإدارة السيئة للوقت تسبب الإجهاد والقلق، وتؤثر سلبًا على الصحة النفسية والجسدية.

عدم الاهتمام بالصحة العقلية: يجب الاهتمام بالصحة العقلية من خلال ممارسة التأمل واليوجا وقضاء الوقت في الطبيعة.