دوري أبطال أوروبا: يونج بويز يتحدّى أتلانتا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ فريق أتلانتا الإيطالي ضيفاً على يونج بويز السويسري، اليوم الثلاثاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

يدخل يونج بويز هذه المباراة وهو في المركز الرابع والثلاثين من دون أي نقطة، واكتفى لاعبوه بتسجيل هدف واحد فقط مقابل 11 في مرماهم.

ويتواجد أتلانتا في المركز التاسع بـ 8 نقاط، حيث فاز في مباراتين وتعادل بمثلهما ولم يخسر أي مباراة، وسجل 5 أهداف ولم تهتز شباكه في أي مباراة.

مباريات اليوم حسب توقيت مكة المكرمة

سبارتا براغ- التشيك × أتلتيكو مدريد- إسبانيا- الساعة 20:45

سلوفان براتيسلافا- سلوفاكيا × ميلان- إيطاليا- الساعة 20:45

مانشستر سيتي- إنكلترا × فينورد روتردام- هولندا- الساعة 23:00

إنتر ميلان- إيطاليا × لايبزيج- ألمانيا- الساعة 23:00

برشلونة- إسبانيا × ستاد بريست- فرنسا- الساعة 23:00

باير ليفركوزن- ألمانيا × ريد بول سالزبورغ- النمسا: 23:00

بايرن ميونيخ- ألمانيا × باريس سان جيرمان- فرنسا- الساعة 23:00

يونج بويز- سويسرا × أتلانتا- إيطاليا- الساعة 23:00

سبورتينغ لشبونة- البرتغال × آرسنال- إنكلترا- الساعة 23:00