يوفنتوس يعلن خضوع لاعبه لعملية جراحية ناجحة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:55 صباحاً - أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، عن خضوع لاعبه، خوان كابال، لعملية جراحية ناجحة بالركبة.

وقال يوفنتوس، في بيان رسمي: “هذا الصباح، خضع كابال لعملية إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى”.

وأضاف: “أجريت الجراحة في مستشفى (هوبتال بريفي جان ميرموز) في ليون، تحت إشراف الدكتور سونيري-كوتيه وبحضور الدكتور ستيفانيني، المدير الطبي لنادي يوفنتوس”،

واختتم: “كانت العملية ناجحة تماماً، وسيبدأ اللاعب عملية إعادة التأهيل في الأيام المقبلة بهدف العودة إلى النشاط التنافسي”.

جدير بالذكر، أن كابال انضم لصفوف السيدة العجوز، الصيف الماضي، قادماً من هيلاس فيرونا، وشارك مع الفريق في 9 مباريات بمختلف المسابقات.