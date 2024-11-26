انت الأن تتابع خبر صاحبتي السورية قالتلي عليها... معجزة الفازلين وزيت الزيتون ضعيها بهذه الطريقة قبل النوم لمدة 7 ايام وشوفي الفرق المذهل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحلم الكثير من الفتيات بالحصول على بشرة نقية خالية من التصبغات والبقع، لذلك يلجأن إلى صالونات التجميل لإجراء جلسات تفتيح وتوريد البشرة لكن هذه الطرق قد تكون مكلفة وتنطوي على بعض المخاطر الصحية، خصوصًا إذا كانت الأدوات المستخدمة غير معقمة لذلك، في هذا المقال، نقدم لكم وصفة فعّالة باستخدام الفازلين وزيت الزيتون لتفتيح البشرة وجعلها نضرة ومشرقة خلال ثلاثة أيام فقط تابعونا للحصول على التفاصيل.

الفازلين وزيت الزيتون لتبييض البشرة

للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة خالية من العيوب، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

ربع ملعقة صغيرة فازلين طبي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

بشر نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير والاستخدام

اخلطي النشا مع زيت الزيتون في وعاء وقلبيهما جيدًا حتى يتداخل المزيج.

قومي بإذابة الفازلين ثم أضيفيه إلى الخليط مع بشر الليمونة وامزجي المكونات حتى تصبح مثل الكريم.

احفظي المزيج في عبوة جافة ومعقمة.

طريقة الاستخدام

قبل النوم، اغسلي وجهك جيدًا باستخدام الماء والغسول المناسب.

وزعي الخليط على بشرتك مع التدليك بحركات دائرية حتى تمتصه البشرة بالكامل.

اتركيه طوال الليل دون شطفه. يمكنك أيضًا تطبيقه على يديك ورقبتك.

فوائد الفازلين وزيت الزيتون للبشرة

يحتوي الفازلين على مادة دهنية تساعد في ترطيب البشرة وتنعيمها، وسوف نتعرف في السطور التالية على أبرز فوائده: