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أحمد جودة - القاهرة - مواجهة الأهلي ضد استاد أبيدجان الإيفواري دوري أبطال افريقيا

دوري ابطال افريقيا.. عاجل تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري.

دوري ابطال افريقيا، كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثالثة من بطولة دوري ابطال افريقيا التي تضم النادي الأهلي، وشباب بلوزداد الجزائري، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، واستاد أبيدجان الإيفواري.

وشهد التشكيل الأساسي بعض التعديلات عن مباراة الاتحاد السكندري السابقة، حيث جاء التشكيل كالآتي:-

تشكيل نادي الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري

النادي الأهلي

حارسة المرمي :- محمد الشناوي.

خط الدفاع :- خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط :- مروان عطية - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم :- حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - كهربا.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من:-

حارسة المرمي:- مصطفي شوبير.

خط الدفاع:- عمر كمال عبد الواحد - كريم الدبيس.

خط الوسط:- أحمد نبيل كوكا - أمام عاشور - عمر الساعي - عمرو السولية.

خط الهجوم:- رضا سليم - بيرسي تاو.

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استاد القاهرة الدولي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي، حيث سيتم نقل المباراة عبر قناة بين سبورت، بتعليق علي محمد علي، وعبر قناة أون تايم سبورتس عبر التردد الأرضي.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم 7 ديسمبر المقبل بجنوب إفريقيا بالجولة الثانية، كما سيواجه فريق شباب بلوزداد الجزائري يوم 22 ديسمبر المقبل بالقاهرة.

وكان النادي الأهلي قد نجح في الوصول إلى دور المجموعات بعد الفوز على فريق جورماهيا الكيني بنتيجة 6-0 بمجموع المباراتين بدور ال 32.

ويعد النادي الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة بعد الفوز على فريق الترجي التونسي بهدف نظيف.