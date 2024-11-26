نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب اليابان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر بمنطقة إيشيكاوا ومقاطعات أخرى بوسط اليابان.

وأضافت الوكالة، أنه لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي مشيرة إلى أن الزلزال وقع على عمق نحو 10 كيلومترات قبالة الساحل الغربي لمنطقة إيشيكاوا.

ومن جهتها، أكدت السلطات اليابانية، أنه تم تعليق حركة القطارات السريعة بين منطقتي توياما وكانازاوا على خط هوكوريكو شينكانسن بسبب الزلزال.