مشاهير برج القوس

يتميز مولود برج القوس في مواجهة التحديات من جميع الأنواع، سواء كانت جسدية أو فكرية، ويستثمرون طاقتهم غير المحدودة والمعدية في الأنشطة المعرفية أو البدنية. تمثل الطبيعة المزدوجة للرامي، التي ترمز إلى العلامة "القنطور تشيرون" وهو نصف رجل ونصف حصان اشتهر بالحكمة والشجاعة.

مثل رمز البرج الخاص بهم يتمتع مواليد برج القوس بطابع ديناميكي ويرتبطون بوضوح بالطبيعة المزدوجة للرامي. مواليد برج القوس هم عادة منفتحون ومتفائلون وصريحون ويثيرون الاحترام والمودة لكل شخص يتعاملون معه. مواليد برج القوس يملكون شخصية مخلصة وذكية وحازمة ورحيمة، وهم فريدون وموهوبون ولديهم فطنة لا تشوبها شائبة.

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شخصية مولود برج القوس مزيج متناغم من الاستقلالية والفكر والتعاطف، ومن أبرز سمات برج القوس الاستقلالية، حيث يتمتعون أكثر من أي برج آخر بالاستقلالية. يقدّر القوس الاستقلال والقدرة على فعل ما يريد عندما يريد شيئًا. كما إنهم مغامرون ومجازفون ولديهم عقلية تجارية ورياضية حادة.

يُعرف مولود برج القوس بذكائهم مما يساعدهم على التواصل مع الآخرين. يشير هذا إلى أن مواليد برج القوس هم من بين أكثر الأبراج إبداعًا على هذا الكوكب.

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هناك عدة مشاهير من النساء من برج القوس وفيما يلي سنذكر أبرزهن:

هي شقيقة الفنان عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال وميرفت فرقة "الفور إم" في نهاية السبعينيات وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ولدت في القاهرة، وتعدّ من أهم الفنانات المصريات، بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في المسرح والسينما والتلفاز، توقفت عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها للمرض الذي أثر على عملها في السنوات الأخيرة، وعادت إلى التلفاز بأول أيام رمضان عام 2021 بإعلان تلفزيوني لشركة فودافون.

هي مغنية لبنانية وهي سفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، وسفيرة لدى منظمة الفاو، وُلدت الفنانة ماجدة الرومي في بلدة "كفر شيما" بلبنان وأصلها من مدينة صور، وهي ابنة عائلة موسيقية، والدها هو حليم الرومي الذي كان وراء بروز أسطورة الغناء "فيروز"، ووالدتها هي ماري لطفي مصرية من مدينة بور سعيد. عاش والدها في بداية حياته في فلسطين وترعرع فيها قبل أن ينتقل إلى مصر ويلتحق بمعهد الموسيقى العربية، وفي سنة 1950 التحق بمحطّة الشرق الأدنى للإذاعة العربية في بيروت.

بريتني سبيرز: 2 ديسمبر 1981

هي بريتني جان سبيرز المعروفة باسمها الفني بريتني سبيرز وهي مغنية، وكاتبة أغاني، وممثلة، وراقصة أمريكية من أصول بريطانية. ولدت في ماكومب، بولاية مسيسيبي، وترعرعت في كينتوود، بولاية لويزيانا.

هناك العديد من المشاهير الرجال الذين ينتمون إلى برج القوس نذكر منهم ما يلي:

نجيب محفوظ: 11 ديسمبر 1911

نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا، والمعروف باسمه الأدبي نجيب محفوظ، هو روائي، وكاتب مصري، يُعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب. كتب نجيب محفوظ منذ الثلاثينات، واستمر حتى 2004. تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم.

حسام غالي: 15 ديسمبر 1981

حسام غالي هو لاعب كرة قدم مصري سابق، لعب آخر مبارياته مع النادي الأهلي المصري. لعب غالبًا كلاعب وسط، ولكنه لعب كظهير أيمن في بعض الأحيان. شارك غالي في 55 مباراة دولية مع منتخب مصر، لعب أول مبارياته في عام 2002، وشارك في بطولتي كأس الأمم الأفريقية 2004 وكذلك كأس الأمم الأفريقية 2010.

حميد الشاعري: 29 نوفمبر 1961

مغني وموسيقار ليبي/ مصري. ولد لأب ليبي وأم مصرية ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية، حيث نشأ في أسرة تشمل خمسةَ عشرَ أخًا وأختًا، إضافةً إلى ثلاثِ زوجات للأب خلافًا لأمِه، توفيت أمه وهو لم يتجاوز الثالثة عشر من العمر. كان في أول مراحله هاويًا حيث اعتاد إقامة الحفلات بمدينة بنغازي.

يكثر مشاهير برج القوس في الوطن العربي، ومن أبرز مشاهير برج القوس العرب نذكر ما يلي:

هي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات.

هي ممثلة ومخرجة كويتية هي من أسرة فنية، حيث إن والدها رسام الكاركتير عبد السلام مقبول وشقيقتها المخرجة "لولوة"، وهي حاصلة على شهادة في التمثيل والإخراج من "المعهد العالي للفنون المسرحية" في الكويت دفعة عام 2006، ظهرت في عالم التلفزيون بقوة في مسلسل أم البنات أمام الفنانة سعاد عبد الله، عندما قامت بدور "نسيمة" صغرى بنات "شريفة"، من خلال تلك الشخصية استطاعت إثبات نفسها والحصول على مساحة كبيرة في أدوارها التالية. يعتبر نجاحها الحقيقي من خلال مسلسل ساهر الليل الذي قدمت خلال أجزائه الثلاثة أدوار البطولة. بالإضافة لعملها كممثلة فقد قامت بإخراج العديد من الأعمال المسرحية، قبل توليها مهمة الإخراج الدرامي في مسلسل للحب كلمة، وهو المسلسل الأول الذي قامت بإخراجه.

هي ممثلة سورية ولدت في بلدة كفربهم التابعة لمدينة حماة في سوريا، تخرجت من "المعهد العالي للفنون المسرحية" عام 2006.

هو ممثل سوري مشهور وهو والد الفنانة يارا صبري،

هو ممثل كوميدي سعودي، وهو من أشهر ممثلي الكوميديا في الخليج والوطن العربي.

هو ممثل ومخرج تونسي ولاعب محترف في كرة قدم.

هو محمد مزين الحلاني، نسبة إلى نهر العاصي وتيمنًا بالفنان عاصي الرحباني، وهو مطرب وموسيقي لبناني من أصل عراقي ينتمي لعائلة بعلبكية تتكون من 13 أخٍ وأخت، وهو عضو في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.

من أبرز مشاهير برج القوس المصريين نذكر ما يلي:

هي ممثلة مصرية، قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال في السينما المصرية والدراما التلفزيونية.

وُلدت في المنيا من أب مصري وأم اسكتلندية، كانت من أشهر الممثلات في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين في السينما المصرية، حصلت على ليسانس آداب من جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية.

محمد زيدان: 11 ديسمبر 1981

هو لاعب كرة قدم مصري سابق. بدأ مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي في موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز 05 وهامبورغ وبوروسيا دورتموند. وعلى الصعيد الدولي، حاز زيدان على لقب كأس الأمم الأفريقية مرتين مع منتخب مصر في 2008 و2010.

هو مغنٍ مصري من جيل الوسط، ظهر وسط عمالقة الغناء في مصر مثل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ولُقِّب بأمير الغناء العربي.

ولدت لوالدين مصريين في محافظة الفيوم وعاشت بها طفولتها. وقد اختار لها اسمها الفني الفنان عبد الحليم حافظ، تزوجت من الإعلامي حمدي قنديل منذ عام 1995 وحتى وفاته في عام 2018. لديها ابنة واحدة اسمها "ياسمين" من زوجها سيف أبو النجا الذي ظهر في فيلم إمبراطورية ميم في دور الابن الأكبر للفنانة فاتن حمامة وهو الأخ الأكبر للفنان خالد أبو النجا، وكان الزوج الأول لها هو المهندس "أحمد عبد القدوس" نجل الأديب إحسان عبد القدوس.

من أبرز نجوم تركيا المشهورين في الوطن العربي الذين ينتمون لبرج القوس نذكر ما يلي:

نجاتي شاشماز: 15 ديسمبر 1971

ممثل تلفزيون وسينما تركي. اشتهر بتمثيل شخصية مراد علم دار أو بولات علمدار‏.

ممثل تركي ولد في مدينة "إيلازيغ" والتي تقع في منطقة شرق الأناضول من تركيا، وهو مسلم الديانة وأتم تعليمه الابتدائي في إسطنبول، وفي عام 1993 تخرج من جامعة الأناضول في مدينة "اسكيشهير" من قسم المسرح في الكونسرفتوار الدولي.

إليكم أبرز أسماء وتاريخ ميلاد أهم مشاهير برج القوس الهنود:

ريتيش ديشموخ: 17 ديسمبر 1978

هو ممثل هندي ومهندس معماري ظهر في بعض الأفلام الكوميدية. تزوج عام 2012 من الممثلة جينيليا ديسوزا. له أخوان أميت وديجراج.

جون أبراهام: 17 ديسمبر 1972

هو ممثل هندي ظهر في بداية حياته كموديل في العديد من الإعلانات التجارية حيث حقق نجاحًا باهرًا في هذا المجال وهو ما جذب أنظار المخرجين إليه مما جعله ينتقل بعد ذلك إلى عالم السينما الهندية "بوليوود".

هناك العديد من النجوم العالميين والبارزين الذين ينتمون لبرج القوس، وسنتعرف فيما يلي على أهم مشاهير برج القوس العالميين:

هي مغنية وكاتبة أغاني بوب ريفي وممثلة أمريكية، وفي عام 2006 أصدرت سويفت أول أغنية منفردة لها بعنوان تيم مغراو، ومن بعدها أول ألبوم لها والذي يحمل اسمها، الذي صدر بعدة أسطوانات بلاتينية في أمريكا، حين ترشحت سويفت لجائزة أفضل مغنية في حفل توزيع جوائز الغرامي الخمسين.

كيم باسنجر: 8 ديسمبر 1953

هي ممثلة وعارضة أزياء أمريكية حاصلة على جائزة الأوسكار كأحسن ممثلة مساعدة في مارس 1998.

كريستينا أغيليرا: 18 ديسمبر 1980

كريستينا ماريا أغيليرا ‏هي مغنية، وممثلة، وكاتبة أغاني، ومنتجة أغاني، وشخصية تلفزيونية أمريكية الجنسية. تُعتبر الآن أيقونة في عالم موسيقى البوب. تشمل جوائز أغيليرا خمس جوائز غرامي، وجائزة غرامي اللاتينية، ونجمة في ممر الشهرة في هوليوود.

يتمتع مواليد برج القوس بأن الكثيرين ممن وُلدوا في هذه الفترة يسطع نجمهم، فمنهم الفنانون والمغنيين والرسامين والموسيقيين وحتى السياسيين، وفيما يلي سنتعرف على أبرز مشاهير برج القوس السياسيين:

ونستون تشرشل: 30 نوفمبر 1874

السير ونستون ليونارد سبنسر تشرشل كان رئيس الوزراء في المملكة المتحدة من عام 1940 وحتى عام 1945. وفي عام 1951 تولى تشرشل المنصب ذاته إلى عام 1955. يُعد تشرشل أحد أبرز القادة السياسيين الذين ظهروا على الساحة السياسية خلال الحروب التي اندلعت في القرن العشرين.

جاك شيراك: 29 نوفمبر 1932

جاك رينيه شيراك‏، هو سياسي فرنسي ينتمي لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية. انتخب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في 1995 وجدد له في 2002، انتهت رئاسته بتاريخ 17 مايو 2007. وكان قبل ذلك عمدة باريس لمدة 18 عامًا من 1977 إلى 1995. [1]

هناك العديد من المميزات التي تميز مواليد برج القوس عن غيرهم من باقي الأبراج، وفيما يلي سنتعرف على أهم مميزات برج القوس:

دائم التفاؤل.

إنسان طموح.

يحب المرح.

قادر على تحمل المسؤولية.

يُخلص في عمله، كما أنه مخلص للشريك.

كريم ومعطاء.

لا يحب الكذب.

يتقيد بالتفاصيل الصغيرة.

هناك بعض العيوب لمواليد برج القوس التي سنذكرها فيما يلي:

يفكر بشكل مفرط ويحلل الأمور بطريقة غير واقعية.

يحب الانتقام عندما يتعرض للخيانة أو الخذلان، ويكون انتقامه مبالغًا فيه.

شخص متسرع وغير صبور ودائمًا على عجلة من أمره. [2]

تعرفنا خلال هذا المقال على أبرز وأهم مشاهير برج القوس، الذين يتميزون بالنجاح ويحبون التطور والصعود إلى القمم فهم أشخاص يستحقون الأفضل لأنهم أشخاص صادقين لكنهم سريعو الغضب وعادةً ما يقدمون الاعتذار حتى لا يجرحوا أحدًا.