إغلاق المدارس ومؤسسات التعليم العالي اللبنانية غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:32 مساءً - أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عباس الحلبي، اليوم الثلاثاء، إغلاق المدارس والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في المناطق اللبنانية كافة يوم غد.

وقال الحلبي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - إنه تقرر إغلاق المدارس والثانويات والمدارس والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في المناطق اللبنانية كافة يوم غد، مؤكدا أن القرار يأتي للمحافظة على سلامة الطلاب والهيئات التعليمية والأهالي، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والأوضاع الخطيرة الراهنة والتهديدات التي أعلنها الاحتلال.

ودعا وزير التربية والتعليم العالي اللبناني إلى متابعة بيانات الوزارة في حالة حدوث أي تغيير في الأوضاع.

وفى ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، استشهاد وإصابة 23 شخصا في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على العاصمة بيروت وجنوب لبنان.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة شقرا جنوب لبنان أدت، في حصيلة أولية، إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح، فيما أسفرت الغارة الإسرائيلية على منطقة بربور في بيروت، في حصيلة أولية أيضا، إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين.