الأمانة العامة للجامعة العربية تنظم ورشة عمل في مجال تسهيل التجارة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية/ إدارة التكامل الاقتصادي العربي)، ورشة عمل حول تقديم الدعم الفني في مجال اعداد جداول الالتزامات لملحق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، وذلك خلال الفترة من 24 الى 25 نوفمبر 2024 بالقاهرة. وبمشاركة عدد من الدول العربية التي بصدد إعداد جداول التزاماتها، وشارك في تقديم محاور ورشة العمل خبراء من منظمة التجارة العالمية، ومن جمهورية مصر العربية، ومن جامعة الدول العربية إدارة التكامل الاقتصادي العربي، وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع الارتقاء بمنظومة التكامل الاقتصادي العربي الممول من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ضمن برنامج الأفتياس 2:0

وناقشت ورشة العمل عدة محاور من بينها دور تسهيل التجارة في زيادة حجم التبادل التجاري والمعاملة الخاصة والتفضيلية في إطار منظمة التجارة العالمية وتجربة جمهورية مصر العربية في مجال اعداد جداول التزامات اتفاقية تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية.

صرح سعادة السفير الدكتور/ علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، بأن هذه الورشة تأتي ضمن جهود القطاع في تقديم الدعم الفني للدول العربية في الموضوعات ذات الأهمية والتي تساهم في دعم القطاع الاقتصادي في الدول العربية.