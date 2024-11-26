انت الأن تتابع خبر هتخس في غمضة عين.. مكون صغير للقهوة يجعلها “ماكينة” لحرق الدهون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر القهوة من المشروبات المحبوبة لدى العديد من الناس في جميع أنحاء العالم وذلك بسبب طعمها المميز واحتوائها على الكافيين، وقد أظهرت الدراسات أن إضافة بعض التوابل إلى القهوة قد يزيد من نكهتها

القرفة

تعتبر القرفة من التوابل الشائعة التي يمكن إضافتها إلى القهوة حيث تتمتع بنكهتها الدافئة والحلوة، تشتهر القرفة بتحسين طعم القهوة بالإضافة إلى فوائدها الصحية المحتملة، حيث يعتقد أنها قد تساهم في تعزيز عملية الأيض.

توضح شيري بيرغر اختصاصية التغذية أن الأبحاث تشير إلى أن القرفة تساهم في تحسين حساسية الأنسولين، وتعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم والكوليسترول وهو ما يعد عامل أساسي للصحة العامة وفقدان الوزن من جانبها أضافت ليزا ريتشاردز اختصاصية التغذية أن القرفة تعزز عملية الأيض بعدة طرق من بينها تحسين حساسية الأنسولين، مما يساعد الجسم على تنظيم مستويات السكر بشكل أكثر كفاءة وبالتالي تقليل احتمالية تخزين الدهون وتعزيز استخدام الجلوكوز كمصدر للطاقة، كما يعتقد أن القرفة لها تأثير حراري مما قد يساهم في زيادة معدل الأيض بشكل طفيف عبر رفع حرارة الجسم بعد تناولها.

الكركم

يعد الكركم واحد من التوابل التي قد تحمل فوائد صحية حيث يتميز بنكهته الترابية والحارة، وعلى الرغم من أنه ليس مكون تقليدي في القهوة، إلا أن بعض الأشخاص بدأوا في إضافته إلى مشروباتهم مما يضفي نكهة فريدة، كما يحتوي الكركم على مركب نشط يعرف بالكركمين الذي خضعت له العديد من الدراسات نظرا لدوره المحتمل في تعزيز عملية الأيض، تشير بيرغر إلى أن الكركمين مرتبط بتحسين محيط الخصر وكتلة الجسم والوزن الكلي، وذلك وفقا لنتائج عدة بحوث.

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