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رياض - احمد صلاح - هل ارتداء «الشراب» أثناء النوم يضعف النظر .. مفاجآت صادمة تحسم الجدل
تثير الأمهات عادة فى فصل الشتاء
- الجدل حول تنبيهها لأولادها بعد ارتداء الجوارب “الشراب” أثناء النوم، اعتقاداً منها أنه يؤثر على صحة الإنسان ويضعف النظر، ولكن ما حقيقة الأمر؟ وهل يشكل ارتداء الشراب أثناء النوم خطورة؟ هذا ما نكشف حقيقته من خلال موقعنا فى السطور التالية بشكل تفصيلي.
- ارتداء الجوارب أثناء النوم له عدد من التأثيرات على صحة الجسم وجودة النوم، بعضها إيجابية وقد تكون سلبية، حيث يعتمد ذلك على الحالة الصحية للشخص إلى جانب نوعية الجوارب المستخدمة، وهو ما أوضحه موقع «تايمز أوف إنديا»، حيث كشف عن الفوائد المحتملة والمخاطر المرتبطة بارتداء الشراب أثناء النوم.
فوائد ارتداء الشراب أثناء النوم
- يعمل ارتداء الشراب أثناء النوم على تحسين جودة النوم، حيث يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم من خلال تدفئة القدمين، وهو ما يمنح الشخص الشعور بالراحة ويجعله ينام نوم عميق، كما أنه يعمل على تحفيز توسع الأوعية الدموية الطرفية وتحسين الدورة الدموية ويهدئ الجسم ويجغب الشخص يشعر بالراحة فينام بشكل أسرع وأفضل.
- ارتداء الشراب أثناء النوم يعمل على الحد من تشنجات القدم، التي قد تصيب الشخص فى الليل والتي تكون سببها برودة الأطراف، كما أنه يساعد على تحسين أعراض ظاهرة «رينود» وهي حالة تعمل على انقباض الأوعية الدموية في الأطراف عند التعرض للبرودة.
أضرار محتملة لارتداء الجوارب أثناء النوم
- من الممكن أن يتسبب ارتداء الجوارب أثناء النوم فى انخفاض تهوية القدمين إذا كانت الجوارب مصنوعة من مواد غير قابلة للتهوية، مثل النايلون أو الألياف الصناعية، وتؤدي إلى زيادة التعرق،وهو ما يعمل على انتشار البكتيريا والفطريات ويسبب أمراض وخيمة.
- قد يؤدي ارتداء الشراب أثناء النوم إلى الضغط على الأوعية الدموية إذا كانت ضيقة فتمنع تدفق الدم في القدمين، أو تتسبب فى زيادة خطر الإصابة بالعدوى بسبب التعرق المفرط وتظهر مشاكل جلدية، مثل التهابات القدم أو ظهور الفطريات، لذلك يجب ارتداء جوارب قطنية أو مصنوعة من مواد تسمح بتهوية جيدة وان تكون ليست ضيقة.