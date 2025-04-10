محمد أمام يتصدر مؤشرات بحث جوجل.. لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان محمد أمام مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه، بسبب تصوير فيلم «صقر وكناريا» بطولة ياسمين رئيس ويارا السكري (البطولة النسائية) ويتم تصوير الفيلم في العديد من الدول الاوروبيه وخاصه لندن وايضا في جمهوريه مصر العربيه.

و يشترك الثنائي محمد إمام وشيكو في عمل سينمائي جديد يحمل اسم "صقر وكناريا"، ويقوم القائمون عليه حاليًا بالتجهيزات النهائية للعمل.ومن المقرر أن يلعب الثنائي شخصيتا صديقين كل منهم يريد السير في اتجاه مختلف عن الآخر، مثل “الخير والشر”، وخلال أحداث العمل يظهر ماذا يحدث لهما.

ويذكر أن، شوق الفنان محمد إمام جمهوره لفيلمه الجديد شمس الزناتي، الذي يعتبر بمثابة جزء أول لفيلم والده الفنان عادل أمام، ونشر محمد إمام عبر حسابه الرسمي في إنستجرام صورة بدا فيها وهو يرتدي زيًّا مشابهًا تمامًا لزي والده في النسخة الأصلية من الفيلم، وعلّق عليها قائلًا: “بتعرف تعد لحد كام... شمس الزناتي.. البداية”.