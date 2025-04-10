زيزو لم يشكو الزمالك بسبب مستحقاته والعهدة على مصدر باتحاد الكرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 03:36 مساءً -

كشف مصدر باتحاد الكرة حقيقة تقدم أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بشكوى ضد النادى خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر إن اتحاد الكرة لم يتلق أى شكاوى من اللاعب للمطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى الزمالك، حتى الآن، أو بأى شكاوى أخرى.

وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء عن تقدم زيزو بشكوى ضد الزمالك فى الجبلاية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة لدى النادى خلال الفترة الماضية.

وتقرر استبعاد زيزو من مباراة الفريق الأخيرة أمام ستيلينبوش مع خوض تدريبات منفردة على خلفية تصريحاته التي خرج بها خلال السعات الماضية و أنباء توقيعه للأهلى.