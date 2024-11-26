قيادات الإعلام الجديدة : امل ورجاء !

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - نتمنى أن تكون التغييرات في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الوزير خالد عبد العزيز لصالح المنظومة الإعلامية المصرية ، وإن كان اختيار أحمد المسلماني لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام يراه أبناء ماسبيرو انه قد يكون اختيار جانبه الصواب لأنه لا يعلم شيئا عن المبنى العريق حيث ان خبرته التلفزيونية والإذاعية لا تتعدى تقديم بعض البرامج في المحطات الخاصة ، لكن نتمنى أن يخيب ظننا به ، وبالطبع نتمنى للمهندس عبد الصادق الشوربجي دوام التوفيق الذي جعل القيادة السياسية تجدد الثقة فيه رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة.