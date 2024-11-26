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أحمد جودة - القاهرة - انتهت الآن أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي واستاد ابيدجان وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال افريقيا.

بالثلاثة الأهلي يكتسح استاد ابيدجان في الشوط الأول

وحقق المارد الأحمر التفوق بثلاثية مقابل هدف وحيد في الشوط الأول.

محمود عبد المنعم كهرباء افتتح تسجيل الأهداف للمارد الأحمر بعد مساهمة من أفشة مع حلول الدقيقة 14 من عمر اللقاء.

وأضاف محمد مجدي افشة الهدف الثاني مع حلول الدقيقة 21 بينما ضاعف حسين الشحات النتيجة في الدقيقة 26.

وعلى الجانب الاخر سجل كاسوم كوني هدف تقليص الفارق لاستاد ابيدجان في الدقيقة 30.

تشكيل النادي الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحي عطية الله، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمود كهربا