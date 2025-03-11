نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (24) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يتصدر محمد رايحي، لاعب فريق الودداد، ترتيب هدافي الدوري المغربي بكرة القدم، مع نهاية منافسات الجولة الرابعة والعشرين منه…
1- محمد رايحي (الوداد): 9 أهداف
2- معاد ضحاك (الاتحاد التوركي): 8 أهداف
3- أنس المهراوي (المكناسي): 8 أهداف
4- أسامة المليوي (نهضة بركان): 8 أهداف
5- يوسف الفحلي (الجيش الملكي): 8 أهداف
6- أيوب مولوع (الفتح): 8 أهداف
7- شيخنا ساماكي (أولمبيك آسفي): 8 أهداف
8- علي الحراق (اتحاد طنجة): 7 أهداف
9- مصطفى سهد (الدفاع الجديدي): 7 أهداف
10- آدم النفاتي (الرجاء): 7 أهداف
11- إيوسوفو دايو (نهضة بركان): 7 أهداف
12- حمزة الواسطي (اتحاد طنجة): 7 أهداف