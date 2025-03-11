الدوري المغربي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (24)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يتصدر محمد رايحي، لاعب فريق الودداد، ترتيب هدافي الدوري المغربي بكرة القدم، مع نهاية منافسات الجولة الرابعة والعشرين منه…

1- محمد رايحي (الوداد): 9 أهداف

2- معاد ضحاك (الاتحاد التوركي): 8 أهداف

3- أنس المهراوي (المكناسي): 8 أهداف

4- أسامة المليوي (نهضة بركان): 8 أهداف

5- يوسف الفحلي (الجيش الملكي): 8 أهداف

6- أيوب مولوع (الفتح): 8 أهداف

7- شيخنا ساماكي (أولمبيك آسفي): 8 أهداف

8- علي الحراق (اتحاد طنجة): 7 أهداف

9- مصطفى سهد (الدفاع الجديدي): 7 أهداف

10- آدم النفاتي (الرجاء): 7 أهداف

11- إيوسوفو دايو (نهضة بركان): 7 أهداف

12- حمزة الواسطي (اتحاد طنجة): 7 أهداف