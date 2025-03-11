الدوري التركي (27)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتم أمس، الإثنين، مباريات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة..

بشكتاش × غازي عنتاب 1-2

سيفاس سبور × جوزتبه 3-1

سامسون سبور × أضنة ديمر سبور 3-2

أيوبسبور × قونيا سبور 2-1

ألانيا سبور × غلطة سراي 1-2

قيصري سبور × إسطنبول باشاك شهير 3-1

أنطاليا سبور × تشايكور ريزا سبور 2-1

طرابزون سبور × هاتاي سبور 1-2

بودريم سبور × قاسم باشا 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- غلطة سراي: 68 نقطة

2- فنربخشة: 61 نقطة

3- سامسون سبور: 50 نقطة

4- بشكتاش: 44 نقطة

5- أيوبسبور: 43 نقطة