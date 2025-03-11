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الدوري التركي (27)… نتائج وترتيب

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الدوري التركي (27)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتم أمس، الإثنين، مباريات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة..

بشكتاش × غازي عنتاب 1-2
سيفاس سبور × جوزتبه 3-1
سامسون سبور × أضنة ديمر سبور 3-2
أيوبسبور × قونيا سبور 2-1
ألانيا سبور × غلطة سراي 1-2
قيصري سبور × إسطنبول باشاك شهير 3-1
أنطاليا سبور × تشايكور ريزا سبور 2-1
طرابزون سبور × هاتاي سبور 1-2
بودريم سبور × قاسم باشا 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- غلطة سراي: 68 نقطة
2- فنربخشة: 61 نقطة
3- سامسون سبور: 50 نقطة
4- بشكتاش: 44 نقطة
5- أيوبسبور: 43 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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