العالم اليوم - زيلينسكي: محادثات جدة ستركز على الضمانات الأمنية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 04:21 صباحاً - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فجر الثلاثاء، أن المحادثات مع الولايات المتحدة في مدينة جدة ستكون بناءة.

وأشار إلى أن المحادثات مع أميركا في جدة ستركز على الضمانات الأمنية، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام السعودية.

كما قدم زيلينسكي شكره للسعودية على الجهود التي تبذلها ودورها المحوري في المنطقة والعالم.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، الرئيس الأوكراني حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) الثلاثاء.

وعقد ولي العهد و الرئيس الأوكراني جلسة مباحثات رسمية.

وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث خر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية، وأكد ولي العهد السعودي حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام.