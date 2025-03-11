نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (24)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت فجر اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة…
جسنية أغادير × الدفاع الجديدي 1-1
المكناسي × الرجاء 1-2
الوداد × الفتح 2-2
المغرب التطواني × نهضة بركان 0-2
المغرب الفاسي × اتحاد طنجة 1-1
نهضة الزمامرة × الجيش الملكي 1-2
الاتحاد التوركي × شباب المحمدية 2-1
شباب السوالم × أولمبيك آسفي 0-1
ترتيب فرق المقدمة
1- نهضة بركان: 59 نقطة
2- الجيش الملكي: 42 نقطة
3- الوداد: 42 نقطة
4- الفتح: 40 نقطة
5- نهضة الزمامرة: 40 نقطة