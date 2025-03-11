الدوري المغربي (24)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت فجر اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج المسجلة في هذه المرحلة…

جسنية أغادير × الدفاع الجديدي 1-1

المكناسي × الرجاء 1-2

الوداد × الفتح 2-2

المغرب التطواني × نهضة بركان 0-2

المغرب الفاسي × اتحاد طنجة 1-1

نهضة الزمامرة × الجيش الملكي 1-2

الاتحاد التوركي × شباب المحمدية 2-1

شباب السوالم × أولمبيك آسفي 0-1

ترتيب فرق المقدمة

1- نهضة بركان: 59 نقطة

2- الجيش الملكي: 42 نقطة

3- الوداد: 42 نقطة

4- الفتح: 40 نقطة

5- نهضة الزمامرة: 40 نقطة