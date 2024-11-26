نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ميلان الإيطالي لمواجهة سلوفان براتيسلافا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال اوروبا.

واعلن الجهاز الفني لفريق ميلان عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة.



وجاء التشكيل كالاتي:

حارس المرمي مايك مينيان.

خط دفاع: كالولو، ثياو، كايير، وهيرنانديز.

خط الوسط: ريندرز، لوفتوس-تشيك، ويوفيتش.

خط الهجوم: لياو، تشوكويزي، وأوكافور.

ويرغب ميلان لتحقيق النقاط الثلاث لتعزيز فرصته في التأهل للدور التالي، حيث تعتبر المباراة حاسمة في مسار الفريق في البطولة الأوروبية.