انت الأن تتابع خبر مساحات سبورت: مدرب بيراميدز: أحمد الشناوي أفضل حارس في مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الكرواتي كرونوسلاف جورسيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، إنه سعيد بالبداية القوية والانتصار الكبير الذي حققه في افتتاح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. وبصرف النظر عن الأهداف والفوز الكبير، فهو سعيد للغاية بأداء الفريق في تلك المباراة حيث كانت بداية قوية لمرحلة المجموعات.

وأضاف يورسيتش في المؤتمر الصحفي أنه رغم سعادته بالأداء والنتيجة إلا أنه لم يكن سعيدا بنقطتين أولهما لم يسجل مبكرا في المباراة وكان من الممكن التسجيل مبكرا. إضافة إلى استيائه من الهدف الذي استقبله الفريق رغم تطور الأحداث، كان من المهم عدم استقبال ذلك الهدف وسنعمل عليه في المرحلة المقبلة، مشيداً بالأداء الرائع الذي قدمه أحمد عاطف قطة، مؤكداً أنه سيواصل العمل على هذا الهدف. ليكون أحد أهم لاعبي الكرة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المدير الفني أنه يعمل مع اللاعبين على الكفاءة الهجومية وأنه رغم تسجيله خمسة أهداف إلا أن الفريق أضاع العديد من الفرص وإذا سجلنا خمسة أهداف في كل مباراة فهذا أمر رائع في الوقت نفسه أشاد بالفريق. حارس المرمى أحمد الشناوي، مؤكدا أنه أفضل حارس مرمى في مصر.

وأوضح المدرب أنه سيعمل على التركيز بشكل جيد في المباريات الخارجية بين جوليبا المالي والترجي التونسي وسيستعد لها بعناية كبيرة، مشيرا إلى أن رمضان صبحي لاعب فريد من نوعه وحضوره يمثل إضافة قوية. سيكون لديه العديد من الفرص في المستقبل لأنه لاعب رائع حقًا.

حقق فريق بيراميدز فوزا كاسحا على ضيفه ساغرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف التقدم عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 17 برأسية من عرضية الظهير المغربي محمد الشيبي من الجهة اليسرى، ليمنح بيراميدز شباكه نظيفة.

وتمكن محمد حمدي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بباطن قدمه اليسرى بعد تمريرة من إبراهيم عادل.

وعاد عادل ليسجل هدفه الثاني والثالث لبيراميدز في الدقيقة 73 بتسديدة رائعة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.