هيطير البرد في ثواني.. مشروب سحري يخلصك من دور البرد ويقوي جهاز المناعة

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رياض - احمد صلاح - يعاني العديد من الأشخاص من نزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من الأمراض الفيروسية، خاصة مع تغير الفصول، مما قد يحتاج علاجات كثيرة ووقت طويل، وقد ينتج عن ذلك شعور بالإرهاق والخمول أثناء ممارسة الأنشطة اليومية، وبعض الأشخاص يفضل العلاج بأسرع وقت وأسهل الطرق.

مشروب سحري يخلصك من البرد

ولتخفيف من حدة أعراض الأنفلونزا الموسمية والبرد بسرعة وبطريقة طبيعية، يوصي باستخدام مشروب ورق الجوافة، خاصة في فصلي الخريف والشتاء، لما يحتويه من عناصر فعالة تقاوم الفيروسات، وفقًا لما أوضحه الدكتور رامي صلاح الدين، خبير التغذية العلاجية.

ورق الجوافة لتقوية جهاز المناعة

ورق الجوافة معروف أنه يساعد على تحسين الجهاز التنفسي والصحة العامة، وذلك لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة،

ويساعد على تقوية الجهاز المناعي؛ ويعمل على تقليل الإصابة بنزلات البرد والعدوى.

يساعد في تحسين صحة الجهاز التنفسي والجهاز المناعي بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها.

يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والعدوى.

يخفف السعال والتهاب الحلق، ويقلل عدد مرات السعال.

يساهم في تخفيف الالتهابات وتعزيز مناعة الجسم بفضل احتوائه على فيتامين “ج”.

يساعد على تسييل البلغم المتراكم في المجاري التنفسية.

يهدئ الحلق الملتهب ويمنع تكون البلغم ويقاوم الميكروبات المسببة للأمراض.

طريقة تحضير مشروب ورق الجوافة