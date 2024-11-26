كورتوا يكشف عن خططه بعد الاعتزال

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:58 مساءً - كشف تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن خططه بعد اعتزال كرة القدم.

وقال كورتوا في تصريحات لمنصة “ريال مدريد بلاي”: “أين أرى نفسي بعد 10 سنوات؟ سأكون لاعباً معتزلاً يشعر بالكثير من الندم”.

وأضاف: “أتمنى أن يرتبط اسمي بريال مدريد بشكل ما. ربما كمدرب في أكاديمية الشباب أو شيء يتعلق بحراسة المرمى. أعشق ذلك”.

ويرتبط الحارس البلجيكي، بعقد مع الملكي، يمتد حتى صيف 2026.

جدير بالذكر، أن كورتوا انضم لصفوف الميرنجي صيف 2018، وحقق مع الفريق العديد من الألقاب، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، والدوري الإسباني (4 مرات).