العدس .. فوائد مذهلة لشعر ناعم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد العدس من الأطعمة الشتوية المفضلة للكثيرين، حيث يساهم في تدفئة الجسم وتوفير العديد من الفوائد الصحية. ولكن إلى جانب فوائده الغذائية، يتميز العدس بقدرته الكبيرة على تعزيز صحة الشعر بشكل ملحوظ.

يحتوي العدس على العديد من العناصر الغذائية التي تدعم صحة الشعر، وتشمل الفوائد التالية:

– تقوية بصيلات الشعر وتعزيز نموه

يحتوي العدس على كمية جيدة من البروتين، الذي يعد عنصرًا أساسيًا لبنية الشعر، مما يساعد في تقوية بصيلاته وتحفيز نموه.

– مصدر غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية

يعد العدس مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الشعر، مثل الحديد الذي يساعد في نقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر، وبالتالي يعزز نموه. كما يحتوي على الزنك الذي ينظم إنتاج الزيوت الطبيعية في فروة الرأس ويحافظ على توازنها، وفيتامينات B التي تساهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء وتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس.

– تجديد خلايا الشعر

بفضل غناه بحمض الفوليك، يساعد العدس في تجديد خلايا الشعر بشكل منتظم، مما يعزز صحة الشعر بشكل عام.

– حماية الشعر من التلف

يحتوي العدس على مضادات أكسدة تساهم في حماية الشعر من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، كما يساعد في زيادة لمعانه وحيويته.

إذن، يعد العدس إضافة مفيدة لنظامك الغذائي، ليس فقط لتحسين صحتك العامة ولكن أيضًا لتعزيز صحة شعرك.