الشارقة يتجاوز استقلال دوشنبه ويقترب من التأهل لربع النهائي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:52 مساءً - تغلب الشارقة الإماراتي على نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي، بنتيجة 3-1، مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا (2).

ثلاثية الفريق الإماراتي حملت توقيع كلاً من لوان بيريرا (د21)، عثمان كامارا (د30)، وكايو فيرنانديز (د58) من علامة الجزاء، فيما سجل إهسون بانشانبي (د24) هدف الاستقلال الوحيد.

بهذه النتيجة، يرفع الشارقة رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بشكل مؤقت، ويقترب من حسم تأهله للدور ربع النهائي، فيما بقي الاستقلال دون نقاط في المركز الأخير.