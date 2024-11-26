راؤول أسينسيو يبعث الأمل داخل أكاديمية ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:52 مساءً - أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن تواجد راؤول أسينسيو ضمن قائمة الفريق الأول لنادي ريال مدريد، أعطى الأمل للاعبي الأكاديمية.

وقالت الصحيفة الإسبانية: “أصبح أسينسيو ‘هدية’ لريال مدريد في وقت صعب للغاية بسبب الإصابات”.

وأشارت الصحيفة: “وجد ريال مدريد في أكاديميته ما كان يبحث عنه في الخارج.. قلب دفاع يضمن مساعدة أنشيلوتي على موازنة بعض الحسابات في الخط الدفاعي”.

وأفادت: “لعب روديجر دوراً مهماً في تأقلم أسينسيو.. قام الألماني بتعليم اللاعب الشاب منذ البداية، حتى في فترة الإحماء قبل المباراة الماضية، شوهد روديجر يعطي التعليمات للمدافع الشاب”.

وأفادت الصحيفة: “مساعدة روديجر مكنت أسينسيو من إبراز كل إمكاناته، واستجاب المدافع الشاب للتعليمات بشكل أكثر من جيد، وكأنه لعب 20 مباراة إلى جانب المدافع الألماني”.

ومن المنتظر، أن تشهد مباراة ريال مدريد أمام ليفربول، غداً الأربعاء، مشاركة أسينسيو للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا.