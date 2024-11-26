أنشيلوتي: أصبحنا أكثر صلابة .. ولا أقبل النصيحة بهذا الأمر!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة ليفربول، غداً الأربعاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال أنشيلوتي: “غداً سوف تكون مباراة مسلية للغاية. نحن ناديان تاريخيان. كل منا لديه خصائصه الخاصة ونرى من يفرضها. ليفربول دائماً ما يكون تنافسياً للغاية. لقد كان الأمر مع كلوب وكان الأمر كذلك مع المدرب الجديد”.

وتابع: “كل شيء جيد، أصبحنا أكثر صلابة. الآن لدينا فريق متطلب للغاية أمامنا. إنها فرصة عظيمة للعودة إلى أفضل مستوياتنا. لدي ثقة كاملة بأنها ستكون مباراة رائعة. سنكون قادرين على المنافسة”.

وعن القيام بالمداورة وإجراء التبديلات بوقت مبكر، أوضح: “أستمع إلى الكثير من النصائح، لكنني لعبت 1300 مباراة وقمت بـ 1300 تشكيلة وأجريت ما يقرب من 4000 تبديل ولا يمكن لأحد أن يقدم لي النصيحة في هذا الصدد”.

وعن الاختيار بين فالفيردي ولوكاس فاسكيز لشغل مركز الظهير الأيمن، قال: “لقد قام فالفيردي بعمل جيد جداً ولم يكن لدي أي شك. لكن كان تبديلاً إجبارياً، وعاد فاسكيز الآن. لقد وجد نفسه بخير. إنه خيار. يمكنني الاختيار بين الاثنين”.

‏وعن التأهل للدور المقبل، أفاد: “أعتقد أنه يتعين علينا الانتظار، لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا الوصول إلى دور الثمانية، لأننا خسرنا مباراتين بالفعل، لكن يجب أن نحصل على أكبر عدد ممكن من النقاط”.

وعن ألكسندر أرنولد، أكد: “آسف، لكن لا يمكنني التحدث عن ألكسندر أرنولد، فهو ليس لاعباً في فريقي”.

وعن الإصابات التي يتعرض لها ريال مدريد، أوضح: “تجنب الإصابات أمر معقد. الأمر صعب، لأنه ليس مشكلة ريال مدريد، بل مشكلة الفرق الأخرى أيضاً. كل شخص يتعامل مع هذه الأمور بطريقته الخاصة، لكن ما لا يتغير هو الإصابات”.

وأكمل:‏ “علينا أن تتحمل هذا. علينا أن نفكر كما حدث في العام الماضي، أن الإصابات هي فرصة للتحسن. ليس من قبيل الصدفة أن إصابات لوكاس وميليتاو ورودريجو غيرت ديناميكيات الفريق”.

وعن راؤول أسينسيو، أتم: “أراه جيداً بشخصيته. دائماً جيد جداً. لقد قدم أداءً جيداً للغاية في المباراتين الأخيرتين وأنا مقتنع بأنه سيقدم أداءً جيداً أيضاً غداً”.