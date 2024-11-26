ديفيد رايا: سأمنع جيوكيريس من التسجيل

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:02 صباحاً - يلتقي اليوم، الثلاثاء فريقا سبورتينغ لشبونة البرتغالي وآرسنال الإنكليزي في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة سئل ديفيد رايا، حارس آرسنال عن مواجهة مهاجم لشبونة الخطير، فيكتور جيوكيريس، فقال: نحن نعلم أنه لاعب من الطراز العالمي، وندرك مدى قوته، لذا سنبذل كل ما يمكننا القيام به لعدم منحه أي فرصة وحرمانه من التسجيل، وهذا حافز كبير لأي حارس مرمى.

وأضاف: ستكون مباراة صعبة، خاصة أننا ندرك أن سبورتينغ سجل الكثير من الأهداف في المباريات الأخيرة، لكننا نركز على طريقتنا وكيفية خروجنا بالنقاط الثلاث، خاصة أننا درسناهم جيداً.