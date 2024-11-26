العالم اليوم - اتفاق لبنان.. نتنياهو يعتزم الموافقة داخل "الكابينت" فقط

انتم الان تتابعون خبر اتفاق لبنان.. نتنياهو يعتزم الموافقة داخل "الكابينت" فقط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:23 صباحاً - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان فقط في مجلس الوزراء "الكابينت" (المجلس الأمني المصغر) وليس في الحكومة.

واعترف مسؤول سياسي بأن هذه صفقة هشة، لكنه أشار إلى أنها مصلحة إسرائيلية واضحة.

وقال إنها "ليست نهاية الحرب، إنها اتفاقية وقف إطلاق النار التي ستتم مراجعتها كل يوم. يمكن أن تستغرق يومين، ويمكن أن تستغرق عامين أيضًا".

وبحسب المصدر، فإن وثيقة جانبية من الإدارة الأميركية ستسمح لإسرائيل بالعمل ضد أي انتهاك لوقف إطلاق النار، بما في ذلك تصعيد حزب الله.

ومن المتوقع أن يجري نتنياهو محادثة مع رؤساء السلطات في الشمال ويدلي ببيان لوسائل الإعلام.

ويعقد مجلس الأمن القومي برئاسة نتنياهو اجتماعا الثلاثاء لمناقشة المقترح لوقف إطلاق النار.

ومن بين القضايا التي لا تزال عالقة، مطالبة إسرائيل بالحفاظ على حقها في التصرف إذا انتهك حزب الله التزاماته بموجب الاتفاق المرتقب. ويسعى الاتفاق إلى دفع حزب الله والقوات الإسرائيلية للخروج من جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفّت العاصمة بيروت، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل في مدينة صور جنوبي لبنان.

واتهم نائب رئيس البرلمان اللبناني إسرائيل بتكثيف قصفها للضغط على لبنان لتقديم تنازلات في المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار مع حزب الله.

سفير إسرائيل في واشنطن

من جانبه، قال السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هرتسوغ إن اتفاقا لوقف إطلاق النار لإنهاء القتال بين إسرائيل والمسلحين التابعين لحزب الله في لبنان قد يُبرم "خلال أيام".

وأوضح هرتسوغ لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن هناك "نقاطا يجب إنهاؤها" وأن أي اتفاق يتطلب موافقة الحكومة، لكنه أضاف: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق".

مسودة الاتفاق