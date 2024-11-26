ضمن «فعاليات الأسبوع العربي للتنمية».. وزير الري يشارك فى جلسة "تعزيز الحلول المتكاملة للمياه"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:32 صباحاً -

واستعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة اجراءات تحقيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS بالتكامل مع استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره .

حيث أشار لما تقوم به الدولة المصرية في مجال معالجة مياه الصرف الزراعى للإستفادة من المياه المعالجة فى إستصلاح مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية الجديدة ، وأشار سيادته أيضاً للدراسات البحثية الجارية لتحقيق الإعتماد على الطاقة الشمسية في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بالتعاون مع عدد من الشركاء والذى يُعد أحد نماذج تطبيق مفهوم WEFE NEXUS .

كما أشار الوزير للعديد من نماذج الترابط بين المياه والطاقة فى مصر مثل إنتاج الطاقة الكهربائية من السد العالى وعدد من القناطر الكبرى على نهر النيل ، وأيضاً المشروعات المقترحات لتغطية المسحطات المائية بألواح الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية .