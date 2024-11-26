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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 27-11-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس غائماً جزئياً بوجه عام، مع احتمال سقوط أمطار ليلاً غرباً وعلى الجزر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة نهاراً، تتحول تدريجياً ليلاً إلى نشطة و قوية أحياناً خاصة على البحر، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية ، وسرعتها / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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