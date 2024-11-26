نيكول سابا تشوّق الجمهور لتعاونها الثاني مع هذه النجمة المصرية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى

شوّقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا جمهورها لتعاونها الثاني مع النجمة ياسمين عبد العزيز في مسلسل “وتقابل حبيب”، الذي من المقرر أن يُعرض ضمن دراما رمضان 2025. التعاون الجديد يأتي بعد 19 سنة من تعاونهما الأول في فيلم “تُمن دستة أشرار” الذي عُرض عام 2006.

ونشرت نيكول عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي التقطت خلال أول يوم تصوير لمسلسل “وتقابل حبيب”. ظهرت في الصور وهي تراجع نصوص الحلقات، إلى جانب قالب حلوى يحمل صورتها واسم المسلسل. وأرفقت الصور بتعليق: “أول يوم تصوير مسلسل ‘وتقابل حبيب’ رمضان 2025، ادعولي بالنجاح أنا وكل فريق العمل ونجومه”.

الجمهور تفاعل مع المنشور متمنياً لها التوفيق، كما عبّر زملاؤها في العمل عن دعمهم. الفنان كريم فهمي، الذي يشارك في المسلسل، علق بـ”إيموجي” قلب، بينما كتب الفنان كريم الحسيني: “مبرووووك بالتوفيق والنجاح يا رب”. أما الفنانة نادين الراسي، فهنأت نيكول قائلةً: “مبروك يا قمر”.

“وتقابل حبيب” هو مسلسل درامي من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، إيمان السيد، وبدرية طلبة. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري. يتوقع أن يكون العمل أحد أبرز الأعمال الدرامية في رمضان 2025، خاصة مع هذا التعاون بين نيكول وسابا الذي ينتظره العديد من جمهور الفنانتين بعد سنوات من الترقب.