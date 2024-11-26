نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز لمواجهة ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة ساجرادا الأنجولي في إطار مباريات مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل بيراميدز لمواجهة ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا

ويحل ساجرادا ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة القارية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - طارق علاء - كريم حافظ - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس