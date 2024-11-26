انت الأن تتابع خبر فرستابن الاب يكشف معاناة عائلته بسبب انجازات نجله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف سائق الفورمولا 1 السابق ​يوس فرستابن​، والد بطل العالم للفورمولا 1 سائق ​رد بل​ ​ماكس فرستابن​، أن عائلته عانت نتيجة لنجاح ابنه في الفوز بالالقاب.

وفي مقابلة، كشف يوس أنهم واجهوا تهديدات بالقتل، وأعمال تخريب، وحتى أنهم اضطروا إلى الانتقال من منزلهم بسبب التدقيق الإعلامي المكثف واهتمام الجماهير.

وأعرب عن قلقه بشأن سلامة عائلته، قائلاً إنهم "لم يعودوا قادرين على العيش حياة طبيعية بعد الآن". كما ذكر يوس أن ابنته الصغرى، فيكتوريا، تعرضت للتنمر في المدرسة بسبب شهرة شقيقها. وعلى الرغم من التحديات، فإن يوس فخور بإنجازات ماكس ويعمل على إيجاد طرق لحماية خصوصية عائلته.

تجدر الإشارة ان ماكس قد حقق لقبه الرابع المتتالي في الفورمولا 1 وذلك بحلوله في المركز الخامس في سباق لاس فيغاس.