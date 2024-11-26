الإصابة تُبعد فينيسيوس عن ريال مدريد

الإصابة تُبعد فينيسيوس عن ريال مدريدتعرّض المهاجم الدولي البرازيلي فينسيسوس جونيور لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية؛ ما يعني غيابه لفترة عن مباريات فريقه ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن النادي الملكي.

وقال النادي الملكي في بيان: "بعد الفحوص التي أجريت اليوم، تم تشخيص حالة لاعبنا فينيسيوس جونيور من قِبل الخدمات الطبية في ريال مدريد بإصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر".

وأصيب فينيسيوس في الفوز على ليغانيس 3-0 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، وتوقعت وسائل الإعلام المحلية أن يغيب الجناح البرازيلي عن الملاعب لقرابة شهر، ما يعني غيابه عن الزيارة يوم الأربعاء لملعب ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، وربما لقاء العاشر من الشهر المقبل ضد أتالانتا الإيطالي في الجولة السادسة من المسابقة القارية.

وسجل فينيسيوس 8 أهداف في 13 مباراة ضمن الدوري الإسباني هذا الموسم و12 هدفًا في 18 مباراة ضمن كافة المسابقات.

ويحل ريال مدريد في المركز الثاني بالدوري بفارق 4 نقاط خلف غريمه برشلونة المتصدر مع مباراة مؤجلة في جعبته، فيما يقبع في المركز الثامن عشر من أصل 36 فريقًا في المجموعة الموحدة لدوري الأبطال بعدما جمع 6 نقاط من 4 مباريات (بواقع فوزين وهزيمتين).