3823 شهيداً منذ بدء العدوان على لبنان
أكدت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر 2023، إلى 3 آلاف و823 شهيداً، و15 ألفاً و859 مصاباً.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الإثنين، أسفرت عن 55 شهيداً و160 مصاباً"، مضيفة أنه بهؤلاء الشهداء والجرحى، يرتفع عدد الضحايا إلى "3 آلاف و823 شهيداً، و15 ألفاً و859 مصاباً منذ بدء العدوان".
وكثف العدو الإسرائيلي اليوم غاراته على بيروت وجنوب لبنان، خلفت أكثر من 23 شهيداً وجريحاً، في حصيلة غير نهائية.
يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 3823 شهيداً منذ بدء العدوان على لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.