أخبار اليمن : إحباط محاولة تهريب أجهزة طبية في نهم

إحباط محاولة تهريب أجهزة طبية في نهم
أحبط مركز نهم الجمركي بمحافظة صنعاء محاولة تهريب كمية من الأجهزة الطبية المتنوعة.
وأوضح مدير المركز عيسى قرعة، أن الأجهزة الطبية المضبوطة كانت مخفية في بطانيات على متن سيارة قادمة من السعودية إلى صنعاء.
وأشاد بيقظة رجال الجمارك وجهودهم وتمكنهم من اكتشاف الكمية المهربة، مؤكدا أن المركز لن يألوا جهدا في تأدية مهامه الوطنية وإحباط محاولات التهريب لمختلف السلع.
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