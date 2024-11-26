أخبار مصرية

الرئيس السيسي: محتاجين القطاع الخاص يشتغل ويتطور ويكبر استثماراته فى مصر

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية نفذت بنية تشريعية لتقديم الحوافز وتأمن الاستثمارات للشركات العاملة في مصر، وأيضا استراتيجية للاستثمار ووثيقة ملكية الدولة، موضحا أن مصر لها تجربة مع القطاع العام خلال 50 سنة.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع عدد من مسؤولي كبريات الشركات الدولية، على اهتمام الدولة المصرية بالقطاع الخاص وتوفير مناخ مناسب لهم يشتغلوا فيه، مضيفا: "محتاجين أن القطاع الخاص يشتغل ويتطور ويكبر استثماراته وفي فرق كبير أنك تجمع منتجات وأنك تنتج المنتج بنسب كبيرة ولو تكملت مثلا عن صناعة زي السيارات".

واستكمل: "لو كل الإنتاج حاجته بتطلع وتتصنع من مصر أمر مختلف كتير عن أنك تدخل في متاهات وتقلبات زي جائحة كورونا والحرب الروسية وما حدث من سلاسل الإمداد وبالتالى أن المنتج يبقى موجود جزء منه كبير في مصر أو كله هيكون أمر ناجح للصناعة على كل حال".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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