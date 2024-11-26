السيسي: مصر بذلت جهدا كبيرا لتوفير بيئة مناسبة لتطوير الصناعة



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا خلال آخر 10 سنوات لتوفير بيئة مناسبة لتطوير الصناعة وحتي تكون الصناعة جزء كبير من الناتج المحلي للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.