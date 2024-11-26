الرئيس السيسي: رصدنا 100 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات الكهربائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر مهتمة بتشجيع المستثمرين ودعمهم قائلا: "معندناش ترف أبدا أننا نضيع وقت غير في تشجيع المستثمرين عشان يشتغلوا ويطورا ويستثمروا وهقول مثال في 2016 و17 كان ليا فرصة أزور دول كتير زى اليابان وكوريا، وتكلمت عن السيارة الكهربائية وإننا فى مصر مهتمين بهذا الموضوع".

وأضاف الرئيس السيسى: "قلت إذا كانت صناعة السيارات التقليدية فاتتنا وندخل في موضوع العالم كله شغال فيه وقلنا مستعدين نقدم الحوافز اللى بتنجح صناعة السيارات الكهربائية في مصر، ونعمل مقر للشركة ومرصود لهذا الامر 100 مليار جنيه محطوطين من الدولة".

ووجه كلامه للمستثمرين: "لو عايز تعمل صناعة سيارات كهربائية في مصر مستعدين نخش في ده عشان الصناعة متبقاش عبء على المستثمرين والأرض هخصصها وهعمل المطلوب مني وأنت عليك تجيب المعدات المطلوبة للإنتاج وتدير العمل وبنعمل ده مش عشان نشاركك كدولة ولكن عشان نشجعك ومفيش حاجة تعمل لك إعاقة".