مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" تداولاته، اليوم، مرتفعا بـ33.8 نقطة، أي بنسبة 0.75 بالمئة، ليبلغ مستوى 4552.78 نقطة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4518.95 نقطة.
وبلغت قيمة التداول، في الجلسة، 4 ملايين و395 ألفا و136 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 48.7 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 8 ملايين و566 ألفا و595 ريالا عمانيا.
وأشار تقرير صادر عن بورصة مسقط إلى ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 0.219 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 27.39 مليار ريال عماني.
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