نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: كهربا يستحق الإشاده اليوم وأفشة قدم مباراة كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، قدم مباراة فنية كبيرة أمام فريق استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا، ويجب إعطائه حقه من الإشاده بما قدمه اليوم.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كهربا اليوم سجل هدفين وأهدر فرصتين وكان من الممكن أن يخرج من المباراة بهاتريك أو سوبر هاتريك".

وتابع: "كان هناك انتقادات كتير لكهربا في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ولكن اليوم بيقود الأهلي للفوز في دوري الأبطال ليثبت أنه قادر على صناعة الفارق وإضافة للفريق بجانب وسام أبوعلي المصاب في الوقت الحالي".

وأضاف: "محمد مجدي أفشة قدم مباراة كبيرة وسجل وصنع في مباراة اليوم أيضًا ويجب إعطائه حقه في الاشاده بما يقدمه مع الأهلي".