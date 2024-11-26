الاحتلال يطالب بإخلاء منازل سكان بلدة الناقورة بالجنوب اللبناني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - أكد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر لسكان بلدة الناقورة في الجنوب اللبناني، بإخلاء منازلهم والانتقال إلى مناطق شمال نهر الأولي، في خطوة ضمن التصعيد العسكري المستمر على الحدود.

كما وجهت السلطات الإسرائيلية، إنذارات لسكان عدد من المباني في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في إطار الإجراءات الأمنية التي تواكب العمليات العسكرية الجارية.

على صعيد آخر، شنّ الطيران الإسرائيلي غارة جوية على منطقة وسط بيروت، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في لبنان، ويعزز المخاوف من اتساع دائرة التصعيد في المنطقة.