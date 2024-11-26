العالم اليوم - دوري أبطال أفريقيا.. فوز ثمين للهلال السوداني خارج الديار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:21 مساءً - افتتح الهلال السوداني مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوز ثمين خارج الديار على مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني 2-0 الثلاثاء في دار السلام ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الأولى.

ويعتبر انتصار "الجوهرة الزرقاء" مهما لكونه جاء خارج أرضه ضد منافس بلغ نصف نهائي الموسم الماضي، علما أن الفريق السوداني يلعب مبارياته البيتية خارج معقله بسبب الحرب التي تشهدها البلاد.

وقدّم فريق المدرب الكونغولي الديمقراطي فلوران إيبينغي أداء قويا ومتوازيا بين الدفاع والهجوم، معتمدا على سلاح المرتدات السريعة حيث افتتح المالي أداما كوليبالي التسجيل بعدما خطف الكرة وسددها خادعة إلى الشباك إثر تمريرة من الطيب عبد الرازق (63).

وضاعف ياسر مزمل النتيجة بعدما انفرد من منتصف الملعب تقريبا إثر تمريرة أمامية ذكية من عبد الرازق عمر (90).

وفي المجموعة ذاتها، عاد مولودية الجزائر بنقطة ثمينة من أرض مضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي إثر تعادلهما سلبا في لوبومباشي.

وقدّم الفريق الجزائري عرضا قويا وأهدر فرصا عدة أهمها للدولي أندي ديلور الذي سدد كرة بعيدة أنقذها حارس مازيمبي بادارا فاني ببراعة (36)، وطالب الجزائريون بركلة جزاء بعد عرقلة زكريا نعيجي داخل منطقة الجزاء (45).

وأنقذ الحارس فاني تسديدة الطيب مزياني قبل أن تخترق الزاوية الضيقة (55)، وكاد نعيجي أن يمنح المولودية الانتصار من ركلة حرة علت المرمى (82).