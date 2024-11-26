الامانة العامة للجامعة العربية تنظم ثمان دورات التدريبية في مجالي سرطان الجهاز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - نظم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية بالتعاون مع الجمعية الغانية للجهاز الهضمي ثمانِ دورات تدريبية لصالح 100 كادر طبي في مجالي الاكتشاف المبكر لسرطان القولون والمستقيم والاكتشاف المبكر لسرطان الكبد، وذلك خلال الفترة من 26 الى 29 نوفمبر 2024، بحضور البروفيسير أووكو ياو رئيس الجمعية الغانية للجهاز الهضمي وعدد من الرؤساء التنفيذيين للمستشفيات الحكومية الغانية، ورؤساء أقسام وحدات مناظير الجهاز الهضمي وأقسام الأشعة التشخيصية وأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات الحكومية الغانية، وأساتذة من الجمعية الإفريقية الشرق أوسطية للجهاز الهضمي من جمهورية مصر العربية، دولة لبنان، والمملكة الأردنية الهاشمية،

أكد السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، على الاهتمام الذي يوليه معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط لمثل هذا النشاط الهام، والذي من بين أهدافه، دعم الأشقاء الأفارقة في المجال الطبي، ووعد بمواصلة تنفيذ الدورات التدريبية للأطباء والممرضات وتكرار التجربة مستقبلاً لرفع كفاءة الأطباء الغانيين، افاد عن الأنشطة التي ينفذها الصندوق خاصة في مجال الصحة.

ألقى كل من رئيس الجمعية الغانية للجهاز الهضمي ومدير المستشفى، ومدير وحدة المناظير كلمات أثنوا من خلالها على جهود جامعة الدول العربية ممثلة في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية من أجل رفع كفاءة الأطباء المتخصصين، من خلال الخبراء العرب المشاركين، كما عبروا عن تطلعهم إلى استمرار دعمهم من خلال تدريب الأطباء العاملين بالمستشفى في مجال الجهاز الهضمي ومجالات أخرى، نظراً لحاجتهم الملحة لتأهيل الكوادر الطبية في عدة تخصصات.

يقدم الأساتذة الموفدين من الصندوق تدريب نظري وعملي على أحدث المستجدات المتعلقة بسرطان الجهاز الهضمي والكبد، بالإضافة إلى إجراءهم (12) عملية بالمناظير لصالح المرضى من ذوي الحالات الحرجة خلال فترة تواجدهم بغانا.