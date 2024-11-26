انت الأن تتابع خبر الشيف بوراك يدعم لبنان وفلسـ طين بالكنافة - بالفيديو والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يأتي هذا في أعقاب الجدل الذي أثاره افتتاح فرع مطعمه الجديد في مصر، حيث إنتشرت صور لفواتير وجباته بأسعار مرتفعة، ما أثار نقاشًا واسعًا حول التفاوت بين الأغنياء والفقراء.

وكان قد شارك الشيف بوراك في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 77 لعام 2024، في شهر أيار الماضي ونالت مشاركته الكثير من الإنتقادات.

ولكن بوراك رد من خلال صحيفة Hurriyet حيث قال أن حاز على جائزة من جوائز ويبا ، والتي ينالها المؤثرين والمدونين العالميين والتي تم تنظيمها كجزء من مهرجان كان السينمائي.

وقال بوراك : "لا أفهم لماذا يفعل بعض الأشخاص ذلك، لدي حساب على انستقرام يضم أكبر عدد من المتابعين في تركيا، سواء أعجبك ذلك أم لا، أنا لا أفعل أي شيء خاطئ أو وقح تجاه أي شخص، وجهوا لنا الدعوة، ومشينا على السجادة الحمراء، شاهدنا الفيلم. وقد حصلنا على جائزة، وسنعود، لكن لا أفهم لماذا يفعلون ذلك، هناك تعليقات سيئة حقا، لا أفهم لماذا أزعجوني كثيرا".

كما قال بوراك :"لا توجد رعاية من أي شركة، لقد قبلت الدعوة، وجئت على حسابي. عمري 28 عاما، وأحاول أن أفعل شيئا بمفردي، لقد جئت إلى هنا بتذكرتي الخاصة، أنا لا أشعر بالإهانة من هذا الأمر، فأنا لست شخصا يتقبل كل حدث، لكني أحب هذا المكان".